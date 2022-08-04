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Аукцион за 101 миллион рублей по поиску нового трамвайного перевозчика в Уфе отменили

4 августа 04:39
Фото: 1MI
Извещение об отмене определения подрядчика разместили на сайте госзакупок 3 августа.

Будущее трамвая в Уфе становится все более туманным. Казалось бы город взялся искать нового подрядчика, да еще и со своим трамвайным парком, который должен был заменить обанкротившийся МУЭТ. Но нет, аукцион размещенный 29 июля отменили уже в понедельник 3 августа.

Причины на сайте госзакупок не значатся, однако указано основание — это решение заказчика, то есть города, дополнительная информация отсутствует, а документы не прикреплены.

Напомним, сегодня судьба уфимского трамвая, да и электротранспорта в целом не очень ясна. У муниципального управления электротранспорта (МУЭТ Уфы) огромные долги из-за которых 1 августа трамваи по Уфе могли бы не выйти на маршрут из-за долгов за электричество. Однако как можно заметить этого не произошло. Собственно как и никаких подвижек в судьбе муниципального предприятия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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