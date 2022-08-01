«Везите сами его!»: жители Башкирии шокированы отсутствием бригад скорой помощи

Напомним, 18 августа 2021 года ранним утром в Уфимском районе машина скорой помощи въехала в КамАЗ, оставленный на обочине. Фельдшер и водитель скончались на месте, а родственники фельдшера говорили о том, что за несколько дней до гибели он говорил о том, что собирается увольняться из-за того, что не выдерживает ритм. После трагедии коллеги-скоропомощники по всей Башкирии устроили флешмоб «Это мог быть я», указывая на то, что на месте погибших фельдшера и водителя могла оказаться любая другая бригада, работающая на износ.