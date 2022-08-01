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Из Уфы запустят авиарейсы в Иран

1 августа 11:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
О запуске авиасообщения сообщает Росавиация

Еженедельные авиарейсы из Башкирии в Иран запустится в ближайшем времени. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что договорённости о запуске авиасообщения были достигнуты в ходе переговоров между авиационными властями.

Также ранее стало известно о запуске авиаперелетов из Уфы в Нур-Султан. Об этом сообщил в соцсетях глава Минтранса республики Александр Булушев.

Также сегодня стало известно о запуске прямого авиарейса из Уфы в Элисту — столицу республики Калмыкия. Сообщается, что соглашение о запуске были достигнуты в ходе встречи руководителей регионов.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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