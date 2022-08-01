Хабиров сообщил о запуске прямого авиарейса из Башкирии в Калмыкию

Хабиров сообщил о запуске прямого авиарейса из Башкирии в Калмыкию
Хабиров сообщил о запуске прямого авиарейса из Башкирии в Калмыкию
Вчера, 10:46ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О запуске воздушного маршрута, который свяжет Уфу и столицу Калмыкии, сообщил глава региона Радий Хабиров

В ближайшее время прямо авиасообщение будет запущено между Уфой и столицей Калмыкии — Элистой. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Сообщается, что ранее руководители обоих регионов — Радий Хабиров и Бату Хасиков подписали ряд соглашений, направленных на расширение сотрудничества между республиками. В частности речь идёт о таких направлениях, как торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное.

Отметим, что ранее стало известно о запуске авиасообщения между Башкирией и Казахстаном. Об этом сообщал глава республиканского Минтранса Александр Булушев, отметивший, что время перелёта составит порядка 1 часа 40 минут.

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