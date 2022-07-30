В РФ появился комбинированный препарат против коронавируса

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сказала, что чаще всего симптомы заражения коронавирусом и течение заболевания трудно отличить от других ОРВИ. Однако многие пациенты с сопутствующими заболеваниями по-прежнему переносят инфекцию тяжело. Необходимость в препарате, который бы снижал риск тяжелого течения и госпитализации, не уходила. И теперь такой препарат есть, пишет transsibinfo.com.