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Posted 27 июля 2022,, 11:53

Published 27 июля 2022,, 11:53

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Башкирии установили личность мужчины, погибшего при спасении ребенка

27 июля 2022, 11:53
В карьере в Мелеузовском районе Башкирии 25 июля утонул 37-летний мужчина.

Он прыгнул в воду пытаясь спасти своего 4-летнего сына. Об этом информирует «КП-Уфа».

По версии следствия, погибший Сергей Г. из города Мелеуза вместе с друзьями распивал алкоголь в деревне Иштуганово. Компания собралась на берегу карьера.

В экстренные службы поступил звонок о том, что на карьере утонул ребенок. Когда спасатели прибыли на место, то там же они нашли еще и труп мужчины. Это был Сергей Г — отец утонувшего мальчика. У мужчины осталась маленькая дочь.

Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

#Происшествия#Новости#Юлия Кононенко
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