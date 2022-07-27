В Башкирии установили личность мужчины, погибшего при спасении ребенка

Posted 27 июля 2022,, 11:53
Published 27 июля 2022,, 11:53
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По версии следствия, погибший Сергей Г. из города Мелеуза вместе с друзьями распивал алкоголь в деревне Иштуганово. Компания собралась на берегу карьера.
В экстренные службы поступил звонок о том, что на карьере утонул ребенок. Когда спасатели прибыли на место, то там же они нашли еще и труп мужчины. Это был Сергей Г — отец утонувшего мальчика. У мужчины осталась маленькая дочь.
Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов.