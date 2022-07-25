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Министерство труда Башкирии объявило дополнительный выходной для семейных пар

25 июля 05:13
Фото: 1MI
Однако «выходным» днем станет суббота, 30 июля и от обычных суббот ее отличает множество полезных праздников для мам и пап, сообщили в ведомстве.

Жителей Башкирии ждет выходной в выходной. В эту субботу, 30 июля по всей Башкирии объявлен семейный выходной, в который по всей республики для семей будут подготовлены специальные полезные мероприятия.

На сайте ведомства сказано, что нацелен праздник в первую очередь будет не на детей, а именно на взрослых, которые привыкли, что выходные дни предназначены для развлечения детей. На этот раз «семейный выходной» как раз таки наоборот, будет предназначаться мамам и папам, которые кроме того являются мужьями и женами, которым также нужно проводить время наедине.

С этой целью по всей Башкирии пройдут разнообразные мероприятия нацеленные на улучшение взаимопонимания и сближение между мамами и папами, которые кроме того являются любящими мужчинами и женщинами. Программа праздничных мероприятий для всей республики размещена здесь.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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