Министерство труда Башкирии объявило дополнительный выходной для семейных пар

На сайте ведомства сказано, что нацелен праздник в первую очередь будет не на детей, а именно на взрослых, которые привыкли, что выходные дни предназначены для развлечения детей. На этот раз «семейный выходной» как раз таки наоборот, будет предназначаться мамам и папам, которые кроме того являются мужьями и женами, которым также нужно проводить время наедине.