На трассе Уфа-Оренбург лось выскочил под колеса иномарки, погиб сам и сгубил человека

Минувшей ночью на трассе Уфа-Оренбург произошло ДТП, которое спровоцировал лось. Обитатель леса неожиданно выскочил на дорогу ловко миновав дорожное ограждение. Однако на это ловкость лося закончилась вместе с его жизнью – сохатый погиб.
К огромному сожалению своим появлением на дороге лось погубил и пассажира иномарки, 66-летнего мужчину, он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Мало того, пострадал и водитель автомобиля – его госпитализировали с травмами. В ДТП будут разбираться правоохранители.