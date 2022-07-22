На трассе Уфа-Оренбург лось выскочил под колеса иномарки, погиб сам и сгубил человека

К огромному сожалению своим появлением на дороге лось погубил и пассажира иномарки, 66-летнего мужчину, он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте. Мало того, пострадал и водитель автомобиля – его госпитализировали с травмами. В ДТП будут разбираться правоохранители.