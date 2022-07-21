В Уфе дольщики «Дома смерти» объявили о проведении бессрочной голодовки

При этом дольщики отмечают, что суммарно потеряли порядка 370 миллионов рублей, а компания «Луч» в своё время получила участок под строительство бесплатно при том, что его кадастровая стоимость варьировалась от 175 до 250 миллионов рублей. По их мнению, ход дела тормозится ввиду того, что суды не дают правовую оценку действиям фигурантов уголовного дела.