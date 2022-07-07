Виновные в смерти 13-летней девочки на стройке в Уфе предстанут перед судом

Речь идет о трагедии, которая произошла в июле 2021 года на территории так называемого «Дома смерти». Уголовное дело по факту смерти ребенка на строительной площадке возбуждено по статье за «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Советский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки на строительной площадке по улице Пархоменко. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Башкирии, в июле 2021 года подростки проникли на стройку и во время игры девочка упала с высоты 12 этажа. Так, дело было возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ в отношении директора строительной фирмы и его заместителя. По версии следствия, после приостановки строительства дома в 2019 году обвиняемыми не были выполнены установленные законодательством требования по консервации объекта и установлению ограждающих конструкций по периметру, исключающих доступ посторонних лиц на территорию. Вину обвиняемые признали частично. Ранее мы сообщили, что в ноябре Дом смерти» в Уфе обнесли забором по просьбе приставов.

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