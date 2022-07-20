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Воду в озере Кашкадан признали безопасной, но купаться там до сих пор запрещено

20 июля 14:02
Фото: 1MI
О том, что воду в озере признали безопасной лабораторные исследования сообщили в мэрии Уфы 20 июля.

Пляж «Кашкадан», который 12 июля пополнил список официальных пляжей Уфы, претендует на звание «пляжа Шредингера» — он одновременно есть и одновременно его нет. Объясним о чем речь. Несмотря на то, что пляж в обновленном «Кашкадане» официальный купаться там нельзя. Этим недовольны не только уфимцы, изнемогающие от жары, но и Радий Хабиров, который на минувшей оперативке 18 июля спросил у Ратмира Мавлиева как долго будут улаживать Кашкаданные формальности. Мавлиев в ходе оперативки пообещал, что вопрос с разрешением купания будет решен до конца июля.

Сегодня, 20 июля в мэрии Уфы сообщили прекрасную и безусловно хорошую новость о том, что лабораторные исследования поверхности воды и прочие исследования нацеленные проверить соответствие Кашкадана санитарно-эпидемиологическим нормам не выявили никаких замечаний. Но на прямой вопрос корреспондента Mkset «открыли ли пляж для купания» в мэрии не ответили.

Тем временем на Кашкадане уфимцы купаются с самого технического открытия, точнее с первых же теплых деньков. А корреспондент Mkset увидев у УГЗ Уфы информацию о том, что пляж вошел в число официальных даже посетил его вместе с ребенком, даже не подозревая, что тем самым совершил административное правонарушение.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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