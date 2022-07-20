Воду в озере Кашкадан признали безопасной, но купаться там до сих пор запрещено

Пляж «Кашкадан», который 12 июля пополнил список официальных пляжей Уфы, претендует на звание «пляжа Шредингера» — он одновременно есть и одновременно его нет. Объясним о чем речь. Несмотря на то, что пляж в обновленном «Кашкадане» официальный купаться там нельзя. Этим недовольны не только уфимцы, изнемогающие от жары, но и Радий Хабиров, который на минувшей оперативке 18 июля спросил у Ратмира Мавлиева как долго будут улаживать Кашкаданные формальности. Мавлиев в ходе оперативки пообещал, что вопрос с разрешением купания будет решен до конца июля.