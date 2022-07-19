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В мэрии Уфы возьмут пример с Перми, где власти вдвое сократили число бездомных собак

19 июля 07:17
Фото: 1MI
Уфа запросила у Перми нормативную базу и опыт у коллег, сообщил на оперативке в мэрии Денис Ганиев 19 июля.

На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы вице-мэр по взаимодействию с общественностью Денис Ганиев рассказал о том, что делегация Уфы почерпнула из визита в город Пермь.

Отлов бездомных животных в Перми показал существенные успехи после того как в столице Пермского края построили два питомника для безнадзорных животных, после того как была введена данная практика количество отловленных бездомных псов за год сократилось с 2000 до 1115 животных (данные за 2020 и 2021 год соответственно).

Денис Ганиев сообщил, что Уфа запросила у соседей и нормативно-правовую базу и их опыт в данном вопросе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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