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Posted 23 сентября, 16:28

Published 23 сентября, 16:28

Modified 23 сентября, 18:33

Updated 23 сентября, 18:33

Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии

Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии

23 сентября 2024, 16:28
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Башкортостане проведут перерасчёт субсидий из-за повышения цен на услуги ЖКХ, сообщили понедельник, 23 сентября, в региональном Минтруде.

Как отчиталось ведомство, с начала осени 2024 года применяются стандарты для периода отопительного сезона.

В публикации пресс-службы Министерства также указали, что некоторым гражданам размеры субсидий будет пересчитываться по стандартам в отопительный период — речь идёт о пользователях услуг ЖКХ, которым выплата субсидии произведена в сентябре по стандартам в межотопительный сезон.

Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы
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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский Госкомитет по тарифам остался без руководителя — прежний глава ведомства был отправлен в отставку. Власти Республики уже объявили, кто будет исполнять обязанности покинувшего кабинет чиновника.

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