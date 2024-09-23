Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии

В публикации пресс-службы Министерства также указали, что некоторым гражданам размеры субсидий будет пересчитываться по стандартам в отопительный период — речь идёт о пользователях услуг ЖКХ, которым выплата субсидии произведена в сентябре по стандартам в межотопительный сезон.