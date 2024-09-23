Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии

Posted 23 сентября, 16:28
Published 23 сентября, 16:28
Modified 23 сентября, 18:33
Updated 23 сентября, 18:33
Как отчиталось ведомство, с начала осени 2024 года применяются стандарты для периода отопительного сезона.
В публикации пресс-службы Министерства также указали, что некоторым гражданам размеры субсидий будет пересчитываться по стандартам в отопительный период — речь идёт о пользователях услуг ЖКХ, которым выплата субсидии произведена в сентябре по стандартам в межотопительный сезон.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанский Госкомитет по тарифам остался без руководителя — прежний глава ведомства был отправлен в отставку. Власти Республики уже объявили, кто будет исполнять обязанности покинувшего кабинет чиновника.