mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вакцина от COVID-19 показала 2% эффективности, пока в Башкирии растет заболеваемость

18 июля 11:38
Фото: 1MI
Речь идет о двухфазной вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона» и ее эффективности в защите от поражения легких от новых штаммов, сообщает РБК со ссылкой на исследования.

Пока статистика показывает пусть и незначительный, но рост заболеваемости коронавирусом в Башкирии, исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Сергея Березина, также известного как МИБС, пришли к выводу о том, что одна из российских вакцин, а именно двухфазная «ЭпиВакКорона» фактически неэффективна в защите легких от поражений при коронавирусной инфекции.

Речь идет о двух конкретных штаммах инфекции при которых названная вакцина показала фактически полное отсутствие эффективности от поражения легких — это «дельта» и «омикрон». Так по данным вышеуказанных исследований ученые изучили почти 24 тысячи пациентов в положительным ПЦР-тестом на коронавирус. 314 человек из общей массы исследуемых прививались «ЭпиВакКороной» и лишь 104 из них перенесли заболевание без каких-либо повреждений легких, что показывает статистически незначительный уровень эффективности вакцины, который неотличим от полного отсутствия защиты от поражений легких при коронавирусе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48