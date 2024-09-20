Мигранты не нужны Башкирии

Posted 20 сентября, 06:08
Published 20 сентября, 06:08
Modified 20 сентября, 10:50
Updated 20 сентября, 10:50
Депутаты инициировали проект федерального закона, направленный на усиление контроля над миграционными потоками. Как заявил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, необходимость таких мер продиктована ростом преступности, совершаемой мигрантами. По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось на 75%.
Статистика говорит сама за себя: за два года (2021–2022) число убийств, совершенных мигрантами, возросло на 52%. Из 11 664 тяжких преступлений, зарегистрированных с 2013 по 2022 год, более половины связаны с торговлей наркотиками. Следственный комитет также подтвердил тревожную тенденцию: с начала 2023 года количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свете этих данных депутаты предлагают внести изменения в два ключевых федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Законопроект предполагает запрет на въезд и получение разрешений на временное проживание для иностранных граждан с судимостями за тяжкие преступления, включая грабежи, разбои и преступления против жизни и здоровья.
Константин Толкачев подчеркнул, что прибытие лиц с тяжелым уголовным прошлым не только ухудшает криминогенную обстановку, но и создает социальную напряженность в обществе.
— Законопроект направлен на создание безопасной среды для законопослушных граждан, — добавил он.