Мигранты не нужны Башкирии

Статистика говорит сама за себя: за два года (2021–2022) число убийств, совершенных мигрантами, возросло на 52%. Из 11 664 тяжких преступлений, зарегистрированных с 2013 по 2022 год, более половины связаны с торговлей наркотиками. Следственный комитет также подтвердил тревожную тенденцию: с начала 2023 года количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.