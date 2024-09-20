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Posted 20 сентября, 04:47

Published 20 сентября, 04:47

Modified 20 сентября, 06:09

Updated 20 сентября, 06:09

Уфимская боксерша ушла в «Пацанки»

Уфимская боксерша ушла в «Пацанки»

20 сентября 2024, 04:47
Фото: Телеканал «Пятница!»
Сюжет
Башкирия
Мафтуна Абдиева, воспитываемая отцом как мальчик, приняла участие в реалити-шоу, сообщает пресс-служба проекта.

Мафтуна — яркая и необычная участница нового сезона реалити-шоу «Пацанки. Остров»(16+). Родившись в 2002 году в Таджикистане, она последние годы живет в Уфе и активно занимается боксом и смешанными единоборствами. В своей видеовизитке девушка рассказала о том, как отец воспитывал ее как мальчика, что во многом определило характер и жизненные приоритеты.

С раннего возраста Мафтуна проявляла серьезный интерес к спорту и даже достигла звания кандидата в мастера спорта. Однако ее карьера боксёра была прервана из-за обнаружения доброкачественной опухоли. Этот поворот судьбы открыл для нее новые горизонты — тренерство стало тем направлением, где она смогла реализовать свои амбиции.

В своих откровениях Мафтуна поделилась непростой историей своего детства. Она рассказала о том, как мама часто оставляла ее со старшей сестрой, у которой был ненормальный парень. Эта ситуация оставила глубокий след в душе девушки.

— Он стал главной причиной моих психологических травм, — комментирует она.

Однажды, когда парень ударил сестру так сильно, что та упала, Мафтуна была готова схватить нож для защиты: «Ради сестры я готова была сесть в тюрьму».

Несмотря на все испытания, девушка не может простить отцу за то, что он воспитал её пацанкой. Она мечтает о женственности и хочет стать матерью: «Я хочу родить дочку и отдать ей все то, чего не получила сама в детстве».

«Теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку»
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