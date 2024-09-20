Уфимская боксерша ушла в «Пацанки»

Posted 20 сентября, 04:47
Published 20 сентября, 04:47
Modified 20 сентября, 06:09
Updated 20 сентября, 06:09
Мафтуна — яркая и необычная участница нового сезона реалити-шоу «Пацанки. Остров»(16+). Родившись в 2002 году в Таджикистане, она последние годы живет в Уфе и активно занимается боксом и смешанными единоборствами. В своей видеовизитке девушка рассказала о том, как отец воспитывал ее как мальчика, что во многом определило характер и жизненные приоритеты.
С раннего возраста Мафтуна проявляла серьезный интерес к спорту и даже достигла звания кандидата в мастера спорта. Однако ее карьера боксёра была прервана из-за обнаружения доброкачественной опухоли. Этот поворот судьбы открыл для нее новые горизонты — тренерство стало тем направлением, где она смогла реализовать свои амбиции.
В своих откровениях Мафтуна поделилась непростой историей своего детства. Она рассказала о том, как мама часто оставляла ее со старшей сестрой, у которой был ненормальный парень. Эта ситуация оставила глубокий след в душе девушки.
— Он стал главной причиной моих психологических травм, — комментирует она.
Однажды, когда парень ударил сестру так сильно, что та упала, Мафтуна была готова схватить нож для защиты: «Ради сестры я готова была сесть в тюрьму».
Несмотря на все испытания, девушка не может простить отцу за то, что он воспитал её пацанкой. Она мечтает о женственности и хочет стать матерью: «Я хочу родить дочку и отдать ей все то, чего не получила сама в детстве».