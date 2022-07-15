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В отношении певца из Уфы Юрия Шевчука суд вновь зарегистрировал административное дело

15 июля 12:37
Фото: Максим Карликов / 1MI
Административное дело в отношении музыканта зарегистрировал Дзержинский районный суд, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В отношении лидера группы ДДТ вновь зарегистрировано дело об административном правонарушении. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что дело в отношении музыканта было повторно зарегистрировано Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга. Материалы переданы судье.

Напомним, что протокол об административном правонарушении был составлен в отношении Юрия Шевчука после концерта группы ДДТ в Уфе. Тогда музыкант озвучил со сцены ряд заявлений, впоследствии привлёкших внимание силовиков. Несколькими днями ранее Юрий Шевчук в подробностях рассказал о том, как происходило составление протокола.

В свою очередь, рассмотрением дела по существу в связи с обращением Шевчука должен был заниматься суд Санкт-Петербурга. Однако вскоре после того, как материалы дела были им получены, их направили обратно в Уфу, отметив в них множественные недочёты.

Также о заявлениях музыканта ранее высказались различные общественные и культурные деятели. В числе которых, музыкальный критик Артур Гаспарян, рок-музыкант Кипелов, шансонье Александр Розенбаум и многие другие. Отметим также, что неделей ранее стало известно, что Юрий Шевчук, а также ещё трое популярных музыкантов из Уфы были внесены в список нежелательных исполнителей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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