mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ну, вперед!»: Розенбаум высказался о речи лидера ДДТ Шевчука на концерте в Уфе

28 июня 06:23
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Музыкант и автор-исполнитель высказался о заявлениях лидера группы ДДТ в беседе с журналисткой Ксенией Собчак

Российский музыкант Александр Розенбаум озвучил своё мнение о высказываниях Юрия Шевчука на концерте в Уфе. Свою позицию певец высказал в ходе интервью Ксении Собчак.

Напомним, в мае этого года в Уфе прошел концерт группы ДДТ, на котором лидер группы и уроженец Уфы Юрий Шевчук озвучил ряд высказываний о Родине. После концерта в гримёрке музыканта ждали правоохранители — был составлен административный протокол. Далее последовали судебные разбирательства и отмены концертов группы по всей стране.

— Если ты чувствуешь правду за собой, ты не пугайся. Охота на ведьм никогда и никому не приносила удачи. Ну, вперед! — размышляет музыкант.

Отметим, что ранее о заявлении, озвученном со сцены лидером группы ДДТ, уже высказались такие медийные персоны, как музыкальный критик Артур Гаспарян, рок-музыкант Валерий Кипелов, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

#Новости#Азамат Нухов#Культура
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48