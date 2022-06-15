Музыкальный критик Гаспарян прокомментировал слова Шевчука на концерте в Уфе

— Очень показательная история с Юрой Шевчуком, потому что все эти апологеты… присвоили себе право говорить от имени народа. Они все время ссылаются, что они с народом. Мы за Россию. Мы являемся Россией, а не кто-либо другой. И мы видели реакцию многотысячного зала, который тоже является частью этого народа. Вот это тоже, наверное, была очень показательная картинка, которая очень напугала всех пропагандистов, потому что в их формуле «Мы — Народ» что-то не сходится. — говорит музыкальный критик.