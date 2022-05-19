Юрий Шевчук прокомментировал полицейский протокол из-за выступления в Уфе

Напомним, что концерт рок-группы ДДТ прошел вчера, 18 мая, в «Уфа-Арене». Во время выступления Юрий Шевчук презентовал публике новую песню «Уфа», а также высказал свое мнение на тему Родины. Однако после завершения концерта за кулисы к солисту группы пришли сотрудники полиции и составили в отношении него протокол за дискредитацию ВС России. Как сообщили в пресс-службе МВД, основанием для составления протокола послужили провокационные высказывания.