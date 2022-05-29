Кипелов ответил на слова Юрия Шевчука о Родине, произнесенные во время концерта в Уфе

Так, выступление завершилось составлением протокола об административном правонарушении по новой статье о дискредитации ВС РФ. В МВД Башкирии сообщили, что причиной тому послужили провокационные высказывания музыканта. Тем не менее, по мнению самого Шевчука, концерт прошел прекрасно и беспокоиться не о чем, так как «ситуации разные бывают». Между тем, дело об административном правонарушении было направлено в суд Санкт-Петербурга.