Суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административное дело Юрия Шевчука

Шевчука обвинили в публичных призывах к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Однако в суде выяснили, что в составленном в Уфе проколе не описано событие правонарушения, а также указание на то, в чем именно выразились вменяемые Шевчуку публичные призывы. Недостаток, по мнению судьи, является достаточно существенным, чтобы приступить к рассмотрению дела.