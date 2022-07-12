Лидер ДДТ Шевчук рассказал неизвестные подробности появления ОМОНа на концерте в Уфе

— Стоят возле гримёрки, смотрят на меня. Я говорю: ну, что стоите, давайте сфотографируемся. А они говорят, что не по этому вопросу. Выдвигают барышню милую, и она судейским голосом начинает зачитывать: согласно федеральному закону… Я спрашиваю: это что? Она говорит: ну, вот, вы наговорили тут», — вспоминает Юрий Шевчук.