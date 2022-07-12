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Лидер ДДТ Шевчук рассказал неизвестные подробности появления ОМОНа на концерте в Уфе

12 июля 12:49
Фото: "Скажи Гордеевой"/ Youtube
О том, как правоохранители ждали певца в гримёрке после концерта в башкирской столице, Юрий Шевчук рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой

Уроженец Уфы и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал о том, как на самом деле прошёл нашумевший концерт в Уфе 18 мая. Интервью с музыкантом публикует Youtube-канал «Скажи Гордеевой».

По словам музыканта, несколько правоохранителей появилось за кулисами после концерта в тот момент, когда Юрий Шевчук направлялся в гримёрку. Он также отметил, что впоследствии за ОМОНом проследовали ещё несколько людей в штатском.

Стоят возле гримёрки, смотрят на меня. Я говорю: ну, что стоите, давайте сфотографируемся. А они говорят, что не по этому вопросу. Выдвигают барышню милую, и она судейским голосом начинает зачитывать: согласно федеральному закону… Я спрашиваю: это что? Она говорит: ну, вот, вы наговорили тут», — вспоминает Юрий Шевчук.

На вопрос о том, испугался ли Шевчук появления правоохранителей и составления протокола, тот ответил отрицательно, добавив при этом, что многие из присутствовавших при составлении протокола были младше, чем сын музыканта.

Напомним, после концерта группы ДДТ, в рамках которого музыкант сделал ряд заявлений, в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Позднее материалы дела были направлены в суд Санкт-Петербурга. Позднее стало известно, что суд не стал рассматривать дело против музыканта ввиду множественных недочетов в его материалах.

Также несколькими днями ранее стало известно, что Юрий Шевчук, а также ряд других российских музыкантов, в том числе из Уфы, были внесены в список нежелательных исполнителей в России. Отметим, что в их числе оказалась и певицы Земфира, чьим фото с парижской недели моды ранее поделилась в соцсетях Рената Литвинова.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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