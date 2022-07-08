Известные музыканты из Уфы попали в список нежелательных исполнителей в России

Стоп-лист музыкантов, чьи выступления нежелательны на территории России, распространяется среди промоутеров. Об этом сообщает издание Фонтанка.ру. Так, в списке значатся 30 исполнителей и музыкальных групп.
В перечень попали и известные уроженцы Уфы: лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, певица Земфира, рэп-исполнители Face* и Моргенштерн*.
Как сообщил собеседник издания, список нежелательных исполнителей является верным, однако он ежедневно корректируется и дополняется.
Отметим, что накануне стало известно о переносе концерта группы ДДТ в Оренбурге на февраль 2023 год. Иван Дремин* еще в марте принял решение покинуть Россию на фоне военной спецоперации на Украине и удалить свои песни с российских стриминговых платформ, спустя время Минюст включил исполнителя в реестр иностранных агентов. Россию покинула и Земфира, на данный момент она находится в Париже. После отъезда исполнительница выпустила клип на песню «Мясо». К слову, внесенный в реестр иностранных агентов рэпер Моргенштерн спустя более полугода отсутствия вернулся в Россию.
* — признан на территории России иностранным агентом.