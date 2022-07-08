Известные музыканты из Уфы попали в список нежелательных исполнителей в России

Отметим, что накануне стало известно о переносе концерта группы ДДТ в Оренбурге на февраль 2023 год. Иван Дремин* еще в марте принял решение покинуть Россию на фоне военной спецоперации на Украине и удалить свои песни с российских стриминговых платформ, спустя время Минюст включил исполнителя в реестр иностранных агентов. Россию покинула и Земфира, на данный момент она находится в Париже. После отъезда исполнительница выпустила клип на песню «Мясо». К слову, внесенный в реестр иностранных агентов рэпер Моргенштерн спустя более полугода отсутствия вернулся в Россию.