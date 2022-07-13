Опять COVID-19, два происшествия в лагерях и два скандала с чиновниками из Башкирии

Третья пара новостей оказалась весьма летней, но от этого веселья в ней не прибавилось. Сегодня стало известно о двух неприятных инцидентах, которые приключились в детских оздоровительных лагерях в Абзелиловском районе. В первом случае девочки подростки при многочисленных свидетелях избили девочку, которую предположительно на медленный танец пригласил мальчик, который нравился той девочке, которая и инициировала драку. И если о причинах пока говорят «вероятно», то сам факт происшествия подтвердили в следкоме. Еще одно происшествие произошло в том же районе, но в другом лагере. Там дети оказались в больнице из-за отравления., но не едой, а снюсом, в деле теперь разбирается прокуратура.