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Минздрав Башкирии назвал способы защиты от нового подштамма «Омикрона»

13 июля 09:53
Фото: 1MI
Рекомендации федерального Роспотребнадзора для уязвимых категорий и людей с хроническими болезнями разместили на сайте минздрава Башкирии 13 июля.

Из-за роста числа числа людей, заболевших COVID-19, а также из-за увеличения количества новых подвариантов штамма «Омикрон», в том числе и более заразных, чем их «предшественники» федеральный Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в общественных местах, обрабатывать руки антисептиками и разумеется вакцинироваться и ревакцинироваться, в случае если вакцинация пройдена ранее.

Пока что рекомендации адресованы только гражданам из уязвимых категорий, в том числе тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Первоисточник этих рекомендаций — главный санитарный врач России Анна Попова, руководству же территориальных органов они были озвучены на недавнем селекторном совещании.

Однако есть и хорошие новости, количество тяжелых случаев и госпитализаций по прогнозам ведомства не должно увеличиться, мало того, сообщается, что коронавирус вызванный подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта».

Напомним, 1 июня нынешнего года власти Башкирии временно отменили масочный режим и также временно сняли прочие коронавирусные ограничения. Однако громких обещаний в начале лета никто не делал. Было озвучено, что в случае если заболеваемость будет расти, то и ограничения вместе с масочным режимом вернутся в регион.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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