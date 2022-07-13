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В детском лагере в Башкирии сверстницы жестоко избили девочку

13 июля 09:37
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Абзелиловском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаю следователи.

В Абзелиловском районе Башкирии девочка-подросток предположительно стала жертвой насилия. Изначально в социальных сетях появился видеоролик, на котором предположительно две сверстницы бьют руками и ногами несовершеннолетнюю девочку, судя по кадрам, за происходящим наблюдали и другие дети. Происходило все якобы в лагере «Уральские зори».

Теперь же следственный комитет Башкирии проверит обстоятельства произошедшего. В частности, была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Так, следователи опросят участников конфликта и очевидцев, руководство и воспитателей лагеря. По итогам проверки будет дана правовая оценка. Отмечается, что ход и результаты проверки на контроле у руководителя СК Башкирии.

В официальной группе лагеря заявили, что фамилии и имена участников конфликта были установлены, кроме того были взяты объяснительные с воспитателей и вожатых, а материалы были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

— Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание, — заявляет руководство.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество#Видео
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