Власти Башкирии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 в республике

Напомним, что неделю назад глава регионального Роспоребнадзора заявляла, что в Башкирии ситуация с коллективным иммунитетом «крайне тревожная». По ее словам, он составляет 20,7% и для подготовки к осеннему сезону необходимо «вовремя начать контролировать эти цифры».