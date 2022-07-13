Появилось видео с задержанием мэра Давлеканово в его доме в Башкирии

Сегодня стало известно о задержании мэра башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко оперативниками ФСБ. Произошло это, по сообщению местных СМИ, еще на прошлой неделе, а точнее в конце рабочей недели. Сегодня же Гапоненко уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, которые по версии следствия тот превысил в ходе строительства системы очистки воды в городе.