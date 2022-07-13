В детском лагере в Башкирии троих детей госпитализировали с отравлением снюсом

Все началось с того, что трое воспитанников лагеря попали в больницу с признаками отравления. Все они, к счастью, были выписаны из больницы на следующий день, но случаем заинтересовалось надзорное ведомство, сотрудники которого выяснили, что 15-летний подросток из Магнитогорска перед тем как приехать в оздоровительный лагерь приобрел совсем не оздоровительной табачной продукции. Его он и предложил товарищам, которые вместе с ним впоследствии и угодили на больничную койку.