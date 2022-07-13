Мэра Давлеканово Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 млн рублей

Подозревают Гапоненко в превышении должностных полномочий, связанном с установкой системы очистки воды в рамках нацпроекта «Экология». По версии следователей Гапоненко было известно, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены. Сообщают в пресс-службе и о ряде других нарушений в которых подозревают мэра Гапоненко.