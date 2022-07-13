Мэра Давлеканово Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 млн рублей

Очередная громкая история с участием больших чиновников произошла в Башкирии. На этот раз в центре внимания оказался мэр города Давлеканово Вячеслав Гапоненко. Известно, что преступление в котором чиновника подозревают следователи отдела по расследованию особо важных преступлений, выявили сотрудники ФСБ.
Подозревают Гапоненко в превышении должностных полномочий, связанном с установкой системы очистки воды в рамках нацпроекта «Экология». По версии следователей Гапоненко было известно, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены. Сообщают в пресс-службе и о ряде других нарушений в которых подозревают мэра Гапоненко.
По сообщению СК Башкирии Гапоненко действовал без разрешения на строительство и даже не поставил в известность о старте строительства Госкомитет по жилищному и строительному надзору. А вот местами ложные акты о приемке выполненных работ и их стоимости Гапоненко по версии правоохранителей подписал, чем безо всяких на то оснований обогатил подрядчика на сумму около 89 млн рублей.
Рассказали в пресс-службе следкома и о социально важных последствиях действий Гапоненко. Из-за них система очистки воды в городе так и не заработала, а качество воды не соответствует санитарным требованиям и нормам. Известно, что чиновник частично признал свою вину.