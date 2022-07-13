Депутата Госдумы от Башкирии заподозрили в помощи такси Uber за 300 тысяч долларов

Предполагалось, что услуги Сенина обойдутся в 650 тысяч долларов, однако позже, как пишет The Washington Post, Марат Муртазин, который был нанят на должность менеджера Uber по взаимодействию с органами власти, поставил под сомнение эффективность работы Владимира Сенина. В конечном итоге контракт на 650 тысяч долларов в июле 2016 года был приостановлен, однако в расследовании отмечается, что за «работу по связям с властями» Сенину якобы заплатили около 300 тысяч долларов. В расследовании также отмечается, что Владимиру Сенину якобы удалось включить ключевые положения в поддержку Uber в федеральный закон о такси, однако законопроект принят не был.