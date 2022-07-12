В Уфе выставили на аукцион право аренды архитектурного ансамбля усадьбы Кузякиных

В Уфе пятого августа планируется провести аукцион на право аренды объекта культурного наследия Усадьбы Кузякиных — два дома, расположенные по адресам Цюрупы 50 и 52. Об этом сообщает Управление земельных и имущественных отношений уфимской администрации.
Сообщается, что срок аренды составит 25 лет, а будущий арендатор, в свою очередь, обязан будет провести реставрацию архитектурных памятников. Впоследствии на площади памятников смогут разместиться офисные помещения и объекты торговли. Работы по реставрации, согласно аукционной документации, должны быть выполнены в течение двух лет, однако с согласия администрации срок их выполнения быть продлён до двух с половиной лет.
Известно, что мероприятия по реставрации должны пройти в два этапа. На первом — в течение пяти месяцев арендатору предстоит получение разрешения на выполнение работ, разработка научно-проектной документации, проведение противоаварийных и консервационных работ, а также получение результатов историко-культурной экспертизы. На втором этапе арендатору предстоит непосредственное выполнение производственных работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия. На это у него будет полтора года.
Состояние домов на улице Цюрупы, построенных ещё в конце 19 века, экспертами оценивается как «удовлетворительное». Так, начальная стоимость ставки годовой арендной платы за Дом Кузякина С. Т.» на улице Цюрупы 50 составила 695,5 тыс. руб. Площадь дома составляет 293 кв. м. Начальная стоимость годовой арендной платы за Дом Кузякина Т.Д.» на улице Цюрупы 52 составила 427,3 тыс. руб. Его площадь — 338 кв. м
Напомним, неделей ранее в Уфе загорелся архитектурный памятник — Дом Шамовых на улице Октябрьской революции. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что в доме находилось двое жильцов.
С просьбой прокомментировать пожар в очередном объекте культурного наследия Mkset обратился к градозащитнице Эльзе Маулимшиной. По мнению эксперта, дом загорелся в результате намеренного поджога.
Также ранее в Уфе вновь за один рубль выставили на торги усадьбы Бухартовских. Несколькими неделями ранее стало известно, что архитектурный памятник за 5,7 миллиона рублей приобрела уфимская компания, однако позднее её представители не пришли на подписание договора. Подробнее об истории усадьбы, горевшей несколькими годами ранее, Mkset рассказывал здесь.