«Причинить максимальный вред»: градозащитница о пожаре в усадьбе Шамовых в Уфе

«Причинить максимальный вред»: градозащитница о пожаре в усадьбе Шамовых в Уфе
«Причинить максимальный вред»: градозащитница о пожаре в усадьбе Шамовых в Уфе
Вчера, 21:38ОбществоАзамат НуховФото: Анастасия Денисенко / Mkset.ru
Активистка и градозащитница Эльза Маулимшина рассказала Mkset о возможных причинах пожара, случившегося сегодня в усадьбе Шамовых.

Сегодня в Уфе загорелся очередной памятник культурного наследия — особняк Шамовых. По предварительной информации, у объекта культурного наследия, расположенного на улице Октябрьской революции, загорелась кровля на крыше. По данным МЧС Башкирии, пожар был ликвидирован — пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Стоит отметить, что на данный момент есть несколько версий о причинах возникновения пожара, одна из которых — замыкание электропроводки. По мнению Маулимшиной, в данном случае эта версия нежизнеспособна.

— Также кто-то из реставраторов говорит, что возможно старая проводка замкнула. Однако интересно, почему замкнула под кровлей? Обычно замыкает в розетках, — размышляет Маулимшина.

По мнению руководителя Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Маулимшиной, именно поджог кровли здания в отличие от поджога пола или мусора наносит зданию максимальный ущерб. Маулимшина предполагает, что усадьба Шамовых загорелась в результате преднамеренного поджога. Более того, градозащитница предполагает, что этот пожар может быть во многом схож с пожаром в усадьбе Бухартовских, когда очаг возгорания под кровлей был в восьми местах.

— В данном случае специально процесс был организован так, чтобы причинить зданию максимальный вред, чтобы здание осталось без кровли и осадки, проникая внутрь усадьбы, максимально быстро довели объект культурного наследия до такого состояния, когда внутри каменных стен реставрировать больше нечего. Только новодел, — резюмирует градозащитница.

Напомним, пожар в усадьбе Бухартовских случился двумя годами ранее — весной 2020 года. Тогда из-за огня пострадали второй этаж здания и кровля, включая угловую башенку — знаковую деталь и изящное украшение дома. Одной из наиболее популярных версий о возникновении огня тогда стал поджог, о чем свидетельствовал тот факт, что источник возгорания был в нескольких местах. Позднее эту информацию подтвердил глава региона Радий Хабиров.

По мнению градозащитницы, подтверждением факта поджога служит и то, что все расселенные дома по улице Октябрьской революции были обесточены, что подтверждалось обходом сотрудников МЧС этой весной. При этом, стоит отметить, что семь из восьми квартир в усадьбе расселены. Тем временем официальная причина возникновения пожара пока не озвучена.

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