Спасли кошку: загоревший особняк Шамовых в Уфе оказался жилым

В горящем доме Шамовых в Уфе находились жильцы два жильца. Как сообщил корреспондент Mkset с места пожара, у горящего здания находились двое мужчин, один из которых был в домашних тапочках и с кошкой на руках. Они сообщили, что являются жильцами дома, однако от дальнейших комментариев отказались.
В пресс-службе МЧС по РБ отметили, что погибших и пострадавших на месте пожара — нет.
Напомним, что первые сообщения о пожаре поступили в 15:44, а в 16:47 открытое горение было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается до сих пор. Так, улица Октябрьской революции на данный момент перекрыта.