Спасли кошку: загоревший особняк Шамовых в Уфе оказался жилым

Спасли кошку: загоревший особняк Шамовых в Уфе оказался жилым
Спасли кошку: загоревший особняк Шамовых в Уфе оказался жилым
Сегодня, 17:33ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Пожар в доме Шамовых по улице Октярьской революции начался сегодня после 15:00

В горящем доме Шамовых в Уфе находились жильцы два жильца. Как сообщил корреспондент Mkset с места пожара, у горящего здания находились двое мужчин, один из которых был в домашних тапочках и с кошкой на руках. Они сообщили, что являются жильцами дома, однако от дальнейших комментариев отказались.

Фото: Mkset.ru

В пресс-службе МЧС по РБ отметили, что погибших и пострадавших на месте пожара — нет.

Напомним, что первые сообщения о пожаре поступили в 15:44, а в 16:47 открытое горение было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается до сих пор. Так, улица Октябрьской революции на данный момент перекрыта.

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