Спасли кошку: загоревший особняк Шамовых в Уфе оказался жилым

В горящем доме Шамовых в Уфе находились жильцы два жильца. Как сообщил корреспондент Mkset с места пожара, у горящего здания находились двое мужчин, один из которых был в домашних тапочках и с кошкой на руках. Они сообщили, что являются жильцами дома, однако от дальнейших комментариев отказались.