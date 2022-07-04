В Уфе на улице Октябрьской революции горит памятник архитектуры особняк Шамовых

Днем 4 июля в социальных сетях стали появляться видео очевидцев клубов дыма в самом центре Уфы близ улицы Октябрьской революции. Как оказалось там и произошел пожар. По предварительным данным горит крыша дома 53 по улице Октябрьской революции, известного как особняк Шамовых. Примечательно что дом, как и большинство домов по улице Октябрьской революции является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.
Также стоит подчеркнуть и то, что в июне сообщалось о том, что за объектами культурного наследия в Уфе теперь будут следить охранники с оружием. Входил ли особняк Шамовых в перечень охраняемых объектов пока нельзя. По предварительным данным пожар начался с кровли в особняке на улице Октябрьской революции, 53.