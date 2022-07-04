В Уфе на улице Октябрьской революции горит памятник архитектуры особняк Шамовых

Также стоит подчеркнуть и то, что в июне сообщалось о том, что за объектами культурного наследия в Уфе теперь будут следить охранники с оружием. Входил ли особняк Шамовых в перечень охраняемых объектов пока нельзя. По предварительным данным пожар начался с кровли в особняке на улице Октябрьской революции, 53.