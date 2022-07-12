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В Москве была застрелена сотрудница финансовой организации

12 июля 08:27
Фото: pixabay.com
В Москве на Кожевнической улице в офисе финансовой коммерческой организации было обнаружено тело сотрудницы компании с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Утром 11 июля было найдено тело женщины 1971 года рождения. Об этом пишет RT.

Известно, что убийство произошло накануне вечером. На данный момент следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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