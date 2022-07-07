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Банда вымогателей похищала жертв и заставляла их признаться в наркоторговле в Уфе

7 июля 07:11
Фото: 1MI
Семеро разбойников, которые вытянули из жертв 780 тысяч рублей отправятся на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе следкома 7 июля.

Пресс-служба следкома сообщила о том, что семеро участников банды и двое ее создателей, которая промышляла похищением людей и вымогательством в скором времени будут судить. В их отношении прокуратура утвердила обвинительное заключение по целому ряду статей — вымогательство, разбой, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также угон автомобиля, грабеж и похищение паспорта. Разнообразен не только «букет» статей., но и возраст участников банды, от 20 до 32 лет. Также членов банды обвиняют в ее создании, руководстве и собственно в участии в ней.

Создали, по данным правоохранителей, банду двое мужчин, позже в криминальной ячейке они «трудоустроили» еще семерых уфимцев. Все они около месяца в 2020 году промышляли нападениями на граждан. После чего похищали их, запугивали в безлюдных местах, вымогали с них деньги и другие ценности. Также бандиты угрожали своим жертвам огнестрельным оружием и «применяли насилие». Какого характера было насилие в ведомстве не уточнили.

Бандиты полагали, что надежно скрывали следы своих деяний. Своих жертв они вынуждали лжесвидетельствовать против себя и под запись на видео признаваться в совершении наркопреступлениях. После таких «съемок» 12 жертв, трое из которых и вовсе являлись несовершеннолетними, откупались от вымогателей как могли — передавали им деньги, документы и прочие ценности на сумму более 780 тысяч рублей. Судить банду будет Верховный суд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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