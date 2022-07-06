Кто успел: сайт IKEA в Уфе остановил сбор заявок на покупки и больше не принимает их

5 июля в России стартовала распродажа товаров уходящего из России мебельного гиганта IKEA. Однако со стартом распродажи начались и проблемы. С наступлением полуночи толпы страждущих ринулись на сайт, однако ни положить товар в корзину, ни тем более оплатить его у них не вышло.
IKEA признала, что сайт не справляется с наплывом покупателей и несколько изменила механику оформления заказов. Теперь те кто смогли «прорваться» на сайт столкнулись с предложением заполнить форму заявки, однако и лимит заявок в скором времени был исчерпан.
— В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте — так звучит комментарий на официальном сайте магазина.