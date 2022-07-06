Кто успел: сайт IKEA в Уфе остановил сбор заявок на покупки и больше не принимает их

5 июля в России стартовала распродажа товаров уходящего из России мебельного гиганта IKEA. Однако со стартом распродажи начались и проблемы. С наступлением полуночи толпы страждущих ринулись на сайт, однако ни положить товар в корзину, ни тем более оплатить его у них не вышло.