В Уфе пляжи обустраивают для маломобильных посетителей

В Уфе на 11 официальных пляжей формируется доступна среда для маломобильных жителей города. Так, по информации городской администрации, на пляжах «Карьерное», «Райский берег», «Песчаный» и «Гольфстрим» были установлены пандусы с поручнями, также на пляже «Солнечном» была выровнена поверхность и засыпан новы песок. Отмечается, что проект по обустройству территории для маломобильных граждан готов.
Далее, на пляже у озера «Кашкадан» устанавливается бетонный пандус со специальным покрытием и поручнями. Тем временем для пляжей «Ак-Яр Нижегородка» и «Сипайловское Сочи» власти закупают материалы, работы не начаты и на пляже «Берег Солнца».
Известно, что завершить формирование доступной среды власти города планируют к середине июля.