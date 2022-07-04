Минеева: Центр помощи бизнесу позволит предотвратить банкротство предпринимателей

«Главная цель центра — стать своего рода службой спасения для бизнеса, выработать определенные меры и определить шаги по комфортному погашению задолженности, разрешить возникшие споры, а также сохранить бизнес и рабочие места. Очень часто предприниматели по неопытности или в силу обстоятельств становятся должниками. И нередко они идут по самому худшему пути, пытаясь игнорировать проблемы, делать вид, что ничего не произошло, избегать общения со своими визави. Мы намерены стать медиатором, той самой нейтральной стороной, которая поможет урегулировать накопившиеся проблемы», — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.