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Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

27 июня 08:03
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об ограничении на продажу спиртного в связи с празднованием 27 июня Дня молодёжи, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии

Сегодня на территории республики действует запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

Ограничение на продажу спиртного связано с празднованием сегодня Дня молодёжи. Отмечается, что действие запрета распространяется на на все муниципалитеты, но при этом касается только розничной торговли — приобрести алкоголь в заведениях общепита — кафе, барах и ресторанах можно будет без каких-либо ограничений.

Напомним, что аналогичные ограничения действуют на территории республики также в дни проведения Последнего звонка для школьников, Дня знаний, а также во время проведения Сабантуев. Примечательно, что ранее главы двух районов проигнорировали данный запрет — алкоголь продолжали реализовывать во время народных гуляний. С критикой действий чиновников ранее выступил глава региона Радий Хабиров.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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