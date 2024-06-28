Особняк с историей в центре Уфы пустят с молотка за ₽8 млн

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Аукцион по продаже уникального объекта недвижимости в Уфе запланирован на 25 июля 2024 года. В этот день на электронных торгах намерены оценить заявки на покупку здания 1910 года постройки на Салавата, 16 в Уфе. Речь идет о знаменитом «Доме Боголюбовой».
Этот объект культурного наследия в управлении земельных и имущественных отношений хотели бы продать не дешевле ₽ 8 322 000. Впрочем, в ходе торгов «Дом Боголюбовой» готовы отдать покупателю и за 50% от стартовой суммы торгов. Это можно объяснить тем, что лот выходит на торги с виртуального молотка уже в третий раз. Покупатели вместе с относительно дешевым историческим зданием, видимо, не торопятся приобретать заодно и обязательства. По закону подобные строения требуют дополнительных инвестиций от владельца и обычно имеют серьезные ограничения в вопросах изменения архитектурного облика.
«Дом Боголюбовой» расположен в районе Набережной, за Первой соборной мечетью, в Уфе. Это здание площадью свыше 200 квадратных метров. Оно представляет собой сегодня не самое радостно зрелище — требующий укрепления каменный первый этаж и видавшие виды обветшалые и третий этажи. Обычно про такие объекты застройщики и бизнесмены говорят — дешевле снести и построить новый, чем проводить ремонт и реконструкцию.