Особняк с историей в центре Уфы пустят с молотка за ₽8 млн

Этот объект культурного наследия в управлении земельных и имущественных отношений хотели бы продать не дешевле ₽ 8 322 000. Впрочем, в ходе торгов «Дом Боголюбовой» готовы отдать покупателю и за 50% от стартовой суммы торгов. Это можно объяснить тем, что лот выходит на торги с виртуального молотка уже в третий раз. Покупатели вместе с относительно дешевым историческим зданием, видимо, не торопятся приобретать заодно и обязательства. По закону подобные строения требуют дополнительных инвестиций от владельца и обычно имеют серьезные ограничения в вопросах изменения архитектурного облика.