Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях

Радий Хабиров попросил главу своей администрации Максима Забелина лично позвонить нарушителям и потребовать у них объяснений.
«Пусть они вам устно объяснят, почему нарушается мое требование, чтобы алкогольной продукции на сабантуях не было. Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Не хочу перед вашими жителями и правительством республики вытаскивать вас не белый свет и спрашивать», — сказал он.
Хабиров подчеркнул, что ранее ему предоставили фотоотчет, подтверждающий продажу алкоголя на сабантуях в этих муниципалитетах.
Запрет на алкоголь во время проведения сабантуев в Башкирии ввели в 2019 году по предложению главы республики. Он назвал «отвратительным зрелищем» пьяную молодежь. Несмотря на ограничения, спиртные напитки на сабантуях в 2019 году все же продавали семь организаций в шести районах.