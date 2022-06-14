Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях

Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях
Хабиров потребовал объяснений от глав районов, где продавали алкоголь на сабантуях
Вчера, 12:52ОбществоНаталья БалыковаФото: сайт главы РБ
Запрет руководителя Башкирии нарушили в двух муниципалитетах.

Радий Хабиров попросил главу своей администрации Максима Забелина лично позвонить нарушителям и потребовать у них объяснений.

«Пусть они вам устно объяснят, почему нарушается мое требование, чтобы алкогольной продукции на сабантуях не было. Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Не хочу перед вашими жителями и правительством республики вытаскивать вас не белый свет и спрашивать», — сказал он.

Хабиров подчеркнул, что ранее ему предоставили фотоотчет, подтверждающий продажу алкоголя на сабантуях в этих муниципалитетах.

Запрет на алкоголь во время проведения сабантуев в Башкирии ввели в 2019 году по предложению главы республики. Он назвал «отвратительным зрелищем» пьяную молодежь. Несмотря на ограничения, спиртные напитки на сабантуях в 2019 году все же продавали семь организаций в шести районах.

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