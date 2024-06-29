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Published Сегодня, 03:32

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Таксист заплатит ₽1,9 млн за ДТП в Башкирии

Таксист заплатит ₽1,9 млн за ДТП в Башкирии

29 июня 2024, 03:32
Фото: 1MI
Виновнику смертельной аварии вынес приговор Кушнаренковский районный суд, сообщает пресс-служба государственного органа.

Трагический инцидент, за который осудили 41-летнего мужчину, случился, когда тот в качестве таксиста подвозил пассажирку. На автодороге водитель нарушил ПДД и столкнулся с другой машиной, в результате транспортное средство перевернулось. Ехавшая в автомобиле женщина погибла на месте до приезда скорой.

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Сам автомобиль был технически исправен, водитель — трезв. Известно также, что в момент аварии дорогу замело снегом. В суде, помимо этого, отметили, что строения и сугробы ограничивали видимость. Тем не менее, виду за нарушение правил дорожного движения эти обстоятельства не снимают.

Подсудимому назначили два года в колонии-поселении. Мужчина также будет обязан выплатить компенсацию в ₽900 тыс. и ₽1 млн детям погибшей пассажирки. В законную силу приговор пока не вступил — защита или прокурор могут обжаловать решение.

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