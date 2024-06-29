Таксист заплатит ₽1,9 млн за ДТП в Башкирии

Сам автомобиль был технически исправен, водитель — трезв. Известно также, что в момент аварии дорогу замело снегом. В суде, помимо этого, отметили, что строения и сугробы ограничивали видимость. Тем не менее, виду за нарушение правил дорожного движения эти обстоятельства не снимают.