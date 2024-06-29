687 млн рублей для ста человек потратят в Уфе

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Несомненно, поддержка и развитие спорта — это важная государственная задача. Возведение новых объектов в республике позволит развивать массовый спорт, привлекать к здоровому образу жизни детей и молодежь. Но стоит ли тратить такие баснословные деньги именно на этот спортивный комплекс, если учесть, что гребным слаломом в Уфе занимаются чуть более 100 детей и подростков?
Каким будет гребной канал?
Гребной канал в Инорсе строится в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Разработку проекта и строительство самого объекта координирует министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ведь кроме своей основной деятельности он является председателем попечительского совета Федерации гребного слалома России и любителем экстремальных сплавов по рекам. Оказывается, Лавров сплавлялся по рекам Башкортостана и любовался красотой нашей уникальной природы.
Проектировщики и строители обещают, что спортивный объект будет уникальным на всю Россию. Вода в нем не будет замерзать даже зимой, благодаря тому, что теплая вода с ТЭЦ будет смешиваться с речной. Кроме того, технические сооружения, которые разработаны специально для этого объекта, будут создавать эффект бурления, прямо как в горной реке. Планируется, что комплекс для гребного слалома будет использоваться не только для тренировок, но и для проведения соревнований разного уровня.
Что думают люди: мнения, как всегда разделились?
— Классный проект, нужный! Пусть все получится у строителей, написала в социальных сетях Диана Н.
— Добро пожаловать на улицу Почтовую в деревне Князево, и никакого слалома строить не надо. Всё и так готово после дождя. Грязи навалом, комментирует Ильдар З.
Действительно, проблемы со строительством дорожной инфраструктуры в поселках-спутниках и микрорайонах Уфы есть. Жители все чаще обращаются с вопросами к местным властям: когда же дороги в деревнях того же Калининского района приведут в порядок, ведь в непогоду проехать туда просто невозможно. Но получают один, как под копирку написанный ответ, что финансирования на проектирование и строительство дорог нет.
Комментируют власти
В своем интервью Каналу РБК министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов пояснил, что гребной канал значительно вырос в цене из-за роста стоимости строительных материалов, а также массивной бетонной конструкции, которая является основанием комплекса. Напомним, что первоначальная стоимость спортивного объекта составляла 255 миллионов рублей. Также министр надеется, что к следующим Олимпийским играм команда республики будет готовится уже на гребном канале в Инорсе.
Мнение общественников
— У региональной власти в приоритете грандиозные проекты, стоимостью в сотни миллионов, а то и миллиарды. Большие проекты можно показать приезжим высшим «чинам». Ведь не покажешь таким гостям отремонтированные дороги, мосты и дома — это как бы и так должно быть. К сожалению, и высокое начальство ценит больше «величие» объектов, а не комфорт жителей и решение их проблем, — поделился с нами уфимский общественник Альберт Рахматуллин.
Что думают спортсмены
— Всё слаломное сообщество с нетерпением ждёт этого события, очень классно, что в моей Уфе появится такой объект высокого уровня, который будет соответствовать всем европейским стандартам, мы сможем там тренироваться и проводить соревнования самого высокого уровня, — рассказала в интервью bash.news участница Олимпийских игр Алсу Миназова.
Инфраструктура отсутствует
Дороги и еще раз дороги — это одна из наиболее важных проблем, с которой столкнулись и строители, и местные власти. Мало построить в городе гребной канал или какое-то другое сверхважное для людей сооружение, но, если туда невозможно добраться из-за элементарного отсутствия нормальных подъездных путей, можно забыть о соревнованиях высокого уровня. Стоит задуматься даже о том, как туда будут добираться сами дети — маленькие спортсмены и большие надежды тренеров.
Средства на строительство дороги нашлись
26 июня стало известно, что Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы в поисках подрядчика на выполнение капитального ремонта дороги, которая соединит улицу Сельскую Богородскую с территорией гребного канала. По контракту стоимость работ оценивается более чем в 145 миллионов рублей. Из республиканского бюджета направят значительную сумму в 140,8 миллионов, а остальные копеечки — 4,3 миллиона возьмут из бюджета города Уфы.
Предстоит большая работа. На эту сумму власти планируют к лету следующего 2025 года очистить место от 290 деревьев и кустарников, находящихся на территории и мешающих строительству дорожного полотна, также переустроить сети водоснабжения, электроснабжения, линии связи, сделать трассу, тротуары, велодорожки и нанести разметку.
Так с помощью нехитрой математики можно сделать вывод, что гребной канал в Инорсе обойдется более чем в 687 миллионов рублей.