687 млн рублей для ста человек потратят в Уфе

Проектировщики и строители обещают, что спортивный объект будет уникальным на всю Россию. Вода в нем не будет замерзать даже зимой, благодаря тому, что теплая вода с ТЭЦ будет смешиваться с речной. Кроме того, технические сооружения, которые разработаны специально для этого объекта, будут создавать эффект бурления, прямо как в горной реке. Планируется, что комплекс для гребного слалома будет использоваться не только для тренировок, но и для проведения соревнований разного уровня.