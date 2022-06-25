Тишина и туристы в испуге: какая обстановка в Соль-Илецке летом 2022 года

В начале мая появились первые сообщения, что отдых на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии и соседних регионов может оказаться под угрозой. Однако уже в начале июня руководство ООО «Соленые озера» сообщили, что курорт будет открыт для туристов 20 июня.
С открытия прошла почти неделя и Mkset поговорил с владельцами гостиничных домов на соленых озерах и узнал об их прогнозах на текущий сезон в Соль-Илецке.
Так, численность постояльцев во много зависит от удаленности гостиничного дома от самих озер. В частности, об сообщила корреспонденту Mkset владелица гостиничного дома Лидия. Первые постояльцы должны приехать на днях из Тольятти и 1 июля из Уфы.
- Пока тишина. Дело в том, что мы в таком спальном районе живем. Все, кто любят кипиш, заселяются в центре. У нас люди, которые любят тишину, поэтому пока вот так. У меня обычно так, скромно. Но приезжают постоянные люди, которые уже не раз были, рассказывает женщина.
Тем не менее в центре Соль-Илецка, по словам женщины, приезжих много. Делать прогнозы на сезон Лидия не может, однако предполагает, что поток туристов останется на прежнем уровне.
Чаще всего к Лидии приезжают из Тольятти, Самары, Башкирия, Казани, Удмуртии. В среднем остаются постояльцы на 3-5 дней.
К слову, женщина подчеркивает, что после информации о провалах на соленых озерах многие испугались. Об этом также говорит и владелица другого гостиничного дома Алена.
Женщина подчеркивает, что многие испугались после сообщений о возможных карстовых провалах. Второй факт — цена за вход на курорт, по словам женщины, отменили льготы для пожилых и ветеранов, но оставили для детей до 7 лет.
Так, Алена рассказывает, что на данный момент в ее гостиничном доме проживает где-то 2-3 семьи, также начали поступать звонки с просьбой забронировать жилье. Тем не менее она надеется, что туристы продолжат отдыхать в Соль-Илецке.
О том, что поток туристов может увеличиться, сообщил владелец гостиничного дома Ринат.
- У нас на озерах в сутки примерно 20-25 тысяч посетителей по билетам. Да и сейчас многие за границу тоже не поедут, будет внутренний туризм развиваться. Может, даже больше туристов приедет, мое мнение такое. Ринат.
На данный момент в гостиничном доме в 15 минутах ходьбы от соленых озер насчитывается около 10 человек. По словам Рината, в основном это молодые компании, а также семейные пары. Так, самое позднее бронирование — 19 июля.
Мужчина подчеркивает, что чаще всего к нему приезжают туристы из Татарстана, Башкирии, Перми, Свердловска, Челябинска, Ульяновска, Пензы, Самары, Казахстана. Бывают также из Тюмени, Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга.
Наибольшее количество постояльцев в гостиничном доме среди собеседников Mkset - у владельца Евгения. На данный момент там проживают 80 человек. В большинстве своем это жители соседних от Оренбургской области регионов, в частности, Башкирия и Татарстан. Туристы из дальних регионов России, например, из Петербурга, у него бронируют 2-3 номера в сезон. В среднем постояльцы задерживаются в Соль-Илецке, по словам Евгения, на пять дней.
Отметим, что, согласно данным от владельцев гостиничных домиков, цены остались в пределах прошлого года, и в текущем сезоне поднимать их они не планируют.
Ранее Mkset рассказывал в какую сумму обойдется отдых на курортах Соль-Илецка жителям Башкирии. Так, в подсчетах корреспондент Mkset учитывал расходы на дорогу, жилье, а также плату за вход на соленые озера. Так, уик-энд для семьи из четырех человек составит как минимум 10 тысяч рублей. Отметим, что расходы на питание и развлечения при написании материала не учитывались.