Сколько стоит отдых на озерах в Соль-Илецке в 2022 году для жителей Башкирии

Сколько стоит отдых на озерах в Соль-Илецке в 2022 году для жителей Башкирии
Сколько стоит отдых на озерах в Соль-Илецке в 2022 году для жителей Башкирии
Вчера, 11:05ОбществоНаталья БалыковаФото: ООО "Соленые озера"
По ряду причин поездки на юг этим летом для многих жителей Башкирии стали недоступны. В какую сумму обойдется ближайший к республике «аналог» морского курорта — в материале Mkset.

Дорога

Соленые озера в Соль-Илецке, конечно, нельзя сравнить с морем, но за неимением лучшего вполне можно рассмотреть в качестве альтернативного варианта проведения отпуска. Город находится в 450 км от Уфы. Прямых рейсов в Соль-Илецк государственный пассажирский перевозчик «Башавтотранс» не выполняет. Уехать на соленые озера можно через Оренбург (билет из Уфы стоит 950 рублей), а оттуда добраться до Соль-Илецка, заплатив еще 263 рубля. На сайте «Башавтотранса» сообщается, что перевозки в Соль-Илецк из Уфы выполняет пермская компания, посадка пассажиров проводится на Южном автовокзале. При этом стоимость поездки не указана, а функция выбора нужной даты онлайн недоступна.

Сайты-агрегаторы услуг пассажирских перевозок предлагают отправиться в Соль-Илецк частным автобусом за 1200 рублей. Микроавтобусы выезжают на курорт с проспекта Октября в Уфе практически ежедневно. Время в пути — около семи часов.

Можно уехать в Соль-Илецк на собственном автомобиле. Дорога (если считать, что расход топлива составит 8,7 литра на 100 км/ч) в одну сторону обойдется в 1800 рублей при использовании бензина 92 марки.

Жилье

На аренде квартир и домов летом зарабатывает большая часть данного курортного города. Многие горожане содержат мини-гостиницы и гостевые домики. Даже при условии большого наплыва отдыхающих с арендой жилья проблем, скорее всего, не будет — многие туристы традиционно ищут жилье на месте.

Стоимость самого скромного ночлега начинается от 300 рублей на человека в сутки. Это будет койко-место в комнате, большую часть которой занимают кровати. В номере будут телевизор, кондиционер, шкаф для вещей, зеркало. Кухня, туалет и душ — как правило, общие. К самым бюджетным предложениям более опытные отдыхающие рекомендуют относиться с настороженностью: в номерах могут оказаться тонкие гипсокартонные стены с отличной слышимостью и кровати с тонкими продавленными матрасами.

«Приличные» номера со свежим современным ремонтом, просторными комнатами и «удобствами» (санузлом) обойдутся уже в два раза дороже — по 600 рублей на человека. Здесь также дополнительно будет стоять холодильник, стол и стулья.

Для большой компании или семьи из четырех и более человек разумнее арендовать отдельную квартиру или домик целиком. Стоимость самых дешевых квартир начинается от 1000 рублей (жилье может находиться в 15-20-ти, а не в пяти минутах ходьбы от курорта, с морально устаревшим интерьером и мебелью). Дом для большой компании из шести-восьми человек стоит от пяти тысяч рублей в сутки. Для семьи из четырех-пяти человек вполне реально подобрать неплохое жилье за 1500-1800 рублей в сутки. Владельцы жилья отмечают, что эти цены будут действовать лишь в начале сезона, к концу июля их, скорее всего, поднимут.

Эконом-вариант

В Соль-Илецке можно недорого отдохнуть с палаткой. Ранее рядом с курортом работал кемпинг, однако в настоящее время такой услуги нет. В 12 километрах от города находится турбаза «Черный яр», если перемещаться на автомобиле, то можно остановиться там. Аренда места под палатку стоит 200 рублей в сутки, парковка для машины — еще 100 рублей. На территории турбазы можно зарядить сотовые телефоны, там предоставят воду. Есть душевые, мангалы и казаны для приготовления еды на костре. Купаться можно в местной реке Илек.

Некоторые туристы ставят палатки в чистом поле возле курорта, в этом случае никому платить не надо. Недостатки — отсутствие туалета и прочих удобств. Мусор, к примеру, придется убирать самим. Питьевую воду — покупать заранее, и обходиться без душа.

Вход на соленые озера

Курорт «Соленые озера» имеет федеральный статус, вероятно, отсюда и соответствующая плата за его посещение. Стоимость входного билета, как и в прошлом году, составит 300 рублей с человека.

Фото:ООО "Соленые озера"

Билет на курорт является разовым. Вышел за территорию — плати 300 рублей еще раз. Исключение — дети до семи лет, которые проходят бесплатно, однако нужно показать свидетельство об их рождении.

Таким образом, уик-энд для семьи из четырех человек составит как минимум 10 тысяч рублей. И это только аренда жилья, входные билеты на сами озера и проезд до места отдыха. Отдельной нагрузкой на семейный бюджет лягут расходы на еду и развлечения.

Сам курорт открыт с восьми часов утра до десяти вечера. Здесь работают кафе (приносить еду с собой запрещено, но многие отдыхающие, судя по рассказам туристов, все равно это делают), бесплатные туалеты и душ с холодной водой, и платный душ — с теплой. На территории установлены зонтики и лежаки (чтобы занять их, нужно приходить пораньше). Для отдыхающих есть медпункт.

Соленые озера возникли на месторождении каменной соли, в заполнившихся водой карьерах. Соль растворяется в воде, ее много и в воздухе. Отдыхающие едут сюда не только для того, чтобы почувствовать себя поплавком (насыщенный раствор соли держит тело плавающего на поверхности), но и поправить здоровье. По мнению туристов, посещение соленых озер укрепляет иммунитет и снижает боли в суставах.

Привезти из Соль-Илецка можно не только привычные сувениры. Здесь работает знаменитый арбузный рынок, где можно купить сладкие арбузы из Оренбурга или Казахстана. Многие отдыхающие, возвращаясь домой, набивают бахчевыми культурами целые багажники.

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