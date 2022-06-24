mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минеева: Увеличение лимитов закупок у МСП даст новый импульс развитию бизнеса

24 июня 18:26
Фото: фрагмент видео
Уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева заявила, что благодаря решению столичных властей предельные размеры закупок у малого бизнеса в Москве будут увеличены: при закупке товаров - до 5 млн рублей, а при заказах на выполнение работ и оказание услуг - до 3 млн рублей.

По словам Минеевой, повышение предельных размеров закупок даст новый импульс для развития предпринимательства в столице. Кроме того, она добавила, что решение об увеличении суммы госконтрактов на приобретение товаров и услуг у представителей малого бизнеса значительно расширит их возможности по объемам продаж. Об этом пишет vostokmedia.com.

На сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 августа предельные размеры будут изменены: при закупке товаров - с 600 тыс. до 5 млн рублей; при заказах на выполнение работ и оказание услуг - с 600 тыс. до 3 млн рублей.

“Принятое решение расширит возможности малого и среднего бизнеса по участию в выполнении городского заказа, а также повысит оперативность закупок для государственных нужд”, - говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков” Кирилл Кулаков, решение правительства Москвы не просто корректирует предельный объем уровня инфляции, но и делает доступным участие в торгах для большего количества субъектов малого бизнеса.

Столичный портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации деятельности заказчиков, а также повышения прозрачности закупок малого объема.

В настоящее время ресурс объединяет более 300 тыс. пользователей со всей страны - более 50 тыс. заказчиков и порядка 266 тыс. поставщиков, 90% которых - представители малого и среднего бизнеса. Примечательно, что каталог товаров, работ и услуг на портале включает свыше 1,7 млн единиц. Ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов со средним снижением цен порядка 13%.

«В январе-мае 2022 года было подписано более 234 тыс. контрактов общим объемом 36,3 млрд руб., при этом доля московских заказчиков превышает 52%. Остальные заказчики - органы государственной власти и местного самоуправления других субъектов РФ, которые пользуются возможностями портала поставщиков на основании соглашений с правительством Москвы”, - сообщается на сайте.

“Недавно на портале поставщиков стартовал новый сервис - площадка товарной кооперации, которая призвана помочь производителям из России и дружественных стран реализовать свою продукцию в цифровом формате, а потребителям - купить ее”, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48