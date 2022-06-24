Минеева: Увеличение лимитов закупок у МСП даст новый импульс развитию бизнеса

По словам Минеевой, повышение предельных размеров закупок даст новый импульс для развития предпринимательства в столице. Кроме того, она добавила, что решение об увеличении суммы госконтрактов на приобретение товаров и услуг у представителей малого бизнеса значительно расширит их возможности по объемам продаж. Об этом пишет vostokmedia.com.