ИРИ включил в “20 главных событий России за 20 лет” снижение уровня преступности

Как сообщает newsnn.ru, в рамках проекта социологи, журналисты и политические аналитики узнают, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране. Опросу подлежат лица от 18 до 35 лет.
Уровень преступности в России достиг наивысшей отметки в 2005 году, когда было зарегистрировано 3,5 млн преступлений. Однако к 2020 году этот уровень снизился до 2 млн зарегистрированных преступлений. В определенной степени снижение числа зарегистрированных преступлений стало результатом не только работы правоохранителей, но и объясняется восстановлением экономики, а также оздоровлением общества.
За двадцать лет пришла в норму промышленность страны, люди обрели уверенность в завтрашнем дне. Снизилось употребление алкогольных напитков, что положительно сказалось на показателях семейно-бытовой преступности.
Конечно, правоохранительные органы провели за все эти годы гигантскую работу, по ночам стало безопасно ходить, предприниматели могут вести бизнес без опаски. Однако в настоящее время усилия направлены на борьбу с коррупцией. Поэтому на помощь правоохранительным органам приходят цифровые технологии, которые используются очень широко. За последние годы существенно увеличилось число установленных камер видеонаблюдения. Камеры распределены таким образом, что они есть практически на каждом здании страны, на каждой дороге. Многие камеры видеонаблюдения планируется объединить в единую геоинформационную систему в России. Таким образом полиция сможет искать подозреваемых совершении в преступлений, пропавших без вести людей, а также угнанные автомобили. «Умные» камеры, которые устанавливают в метрополитене, следят за безопасностью в метро, а искусственный интеллект помогает обнаружить в многотысячной толпе людей с недобрыми намерениями.